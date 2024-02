Počet nezamestnaných vo Francúzsku v januári vzrástol

Paríž 27. februára (TASR) - Počet nezamestnaných vo Francúzsku v januári 2024 vzrástol a dosiahol najvyššiu úroveň za 15 mesiacov. Ukázali to v utorok údaje ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu fr24.



Podľa ministerstva sa počet registrovaných nezamestnaných v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v januári 2024 zvýšil oproti predchádzajúcemu mesiacu o 2500 na 2,873 milióna osôb. Dosiahol tak najvyššiu úroveň od októbra 2022.



V medziročnom porovnaní počet ľudí bez práce v januári vzrástol o 12.500 osôb, najstrmšie od mája 2021. Januárový medzimesačný nárast nezamestnaných tak vymazal ich pokles v decembri o 1400 osôb.



Počet ľudí bez práce vo Francúzsku stabilne stúpa od 2. štvrťroka 2023, keď ekonomiku eurozóny zasiahli "protivetry".



Nezamestnanosť vzrástla v skupine od 25 do 49 rokov o 3200 na 1,645 milióna osôb a vo vekovej kategórii nad 50 rokov o 1900 na 790.000 ľudí. Len nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi do 25 rokov sa znížila o 2600 na 393.000 osôb.