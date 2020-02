Počet nových žiadostí o podporu v USA klesol na 9-mesačné minimum

Washington 6. februára (TASR) - Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA v uplynulom týždni nečakane výrazne klesol a dostal sa na 9-mesačné minimum. To signalizuje, že trh práce by mal naďalej podporovať ekonomiku aj v tomto roku.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni skončenom 1. februára na sezónne upravenej báze klesol o 15.000 na 202.000, uviedlo americké ministerstvo práce. To bolo najmenej od vlaňajšieho apríla. Ekonómovia počítali so znížením len na 215.000.



Štvortýždňový priemer počtu žiadostí, ktorý je považovaný za lepší ukazovateľ trendu na trhu práce, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, klesol o 3000 na 211.750, čo bolo takisto najmenej od vlaňajšieho apríla.



Počet ľudí, ktorí poberali podporu aj po prvým týždni, sa za sedem dní do 25. januára, zvýšil o 48.000 na 1,75 milióna.