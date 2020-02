Počet nových žiadostí o podporu v USA sa mierne zvýšil

Washington 20. februára (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, mierne vzrástol. To signalizuje, že silný trh práce by mal naďalej podporovať ekonomiku aj v tomto roku.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni skončenom 15. februára na sezónne upravenej báze stúpol o 4000 na 210.000, uviedlo americké ministerstvo práce. Vývoj bol v súlade s očakávaniami ekonómov. Ministerstvo tiež mierne revidovalo údaj pre predchádzajúci týždeň z 205.000 na 206.000.



Štvortýždňový priemer počtu žiadostí, ktorý je považovaný za lepší ukazovateľ trendu na trhu práce, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, padol o 3250 na 209.000.



V ekonomike USA sa v januári vytvorilo 225.000 nových pracovných miest po 147.000 v decembri. Miera nezamestnanosti sa zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu na 3,6 %.



Počet ľudí, ktorí poberali podporu aj po prvým týždni, za sedem dní do 8. februára, vzrástol o 25.000 na 1,73 milióna.