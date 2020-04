Počet nových žiadostí o podporu v USA klesol, ale stále je obrovský

Washington 23. apríla (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol na 4,4 milióna. Ale stále je vysoký a celkovo už za uplynulých päť týždňov pre pandémiu nového koronavírusu a s ňou spojené blokády požiadalo o podporu až 25,7 milióna ľudí v USA.



Presnejšie, podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni do 18. apríla vzrástol o 4,427 milióna. To bolo menej ako v predchádzajúcom týždni (do 11. apríla), keď sa na úradoch práce po revízii zaregistrovalo 5,237 milióna ľudí.



Analytici pritom očakávali, že sa počet nových žiadateľov o podporu za minulý týždeň zníži na 4,2 milióna z pôvodne odhadovaných 5,5 milióna v predchádzajúcom týždni (do 11. apríla).



Spolu tak za päť týždňov úrady v USA zaregistrovali celkovo 26,45 milióna žiadostí o podporu. Tento počet prevyšuje 22,442 milióna pracovných miest, ktoré pribudli v USA od novembra 2009, keď americké hospodárstvo začalo po tzv. veľkej recesii opäť pridávať pracovné miesta do ekonomiky. To znamená, že trvalo len päť týždňov, kým americké hospodárstvo vymazalo všetky zisky na trhu práce za 11 rokov. Takýto rýchly úbytok pracovných miest je bezprecedentný.



Údaje o vývoji miery nezamestnanosti v USA v apríli budú pravdepodobne zverejnené až po 8. máji. Ale ekonómovia vzhľadom na obrovský nárast počtu žiadostí o podporu odhadujú, že miera nezamestnanosti sa bude pohybovať v pásme 15 až 20 %. Jediné obdobie v histórii, keď bola v USA taká vysoká nezamestnanosť, bola ranná fáza tzv. Veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia.