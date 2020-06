Počet nových žiadostí o podporu v USA klesol na 1,54 milióna

Washington 11. júna (TASR) – Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, pokračoval v poklese. To signalizuje, že americký trh práce by mohol mať to najhoršie už za sebou. Počet nových nezamestnaných však zostáva mimoriadne vysoký aj napriek znovuotváraniu ekonomiky, čo signalizuje, že pandémia nového koronavírusu bude mať dlhší negatívny vplyv na trh práce.



Počet nových žiadostí o podporu v USA v uplynulom týždni skončenom sa 6. júna dosiahol 1,54 milióna, čo bolo o 355 000 menej v porovnaní s necelými 1,9 milióna v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so znížením na 1,6 milióna.



Aj keď počet nových žiadostí sa neustále, už desiaty týždeň po sebe, znižuje od vrcholu z konca marca (z rekordných 6,867 milióna), naďalej zostáva viac než dvojnásobný v porovnaní s maximom dosiahnutým počas finančnej krízy.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 30. mája klesol na 20,9 milióna z 21,5 milióna.