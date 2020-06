Počet nových žiadostí o podporu v USA je už dva týždne viac ako milión

Washington 25. júna (TASR) – Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, prekročil 1 milión štrnásty týždeň po sebe. Pandémia nového koronavírusu totiž naďalej sužuje USA. To podporuje názory, že najväčšiu svetovú ekonomiku čaká dlhé a komplikované zotavovanie sa z recesie spôsobené koronakrízou.



Počet nových žiadostí o podporu v USA v uplynulom týždni, skončenom 20. júna, dosiahol 1,48 milióna po 1,54 milióna v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so znížením až na 1,35 milióna.



Počet nových žiadostí síce klesol už dvanásty týždeň po sebe, keď koncom marca dosiahol 6,867 milióna. Aj napriek tomu, že všetky federálne štáty do rôznej miery opäť otvorili ekonomiky, však zostáva mimoriadne vysoký. Nad hranicou 1 milión sa pohybujú týždenné počty nových žiadostí od týždňa skončeného 21. marca. Navyše, počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v USA opäť rýchlo rastie, čo môže zastaviť zotavovanie ekonomiky aj trhu práce.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 13. júna klesol o 767 000 na 19,52 milióna.