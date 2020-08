Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 6. augusta (TASR) – Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol viac, než sa čakalo, a dostal sa na najnižšiu úroveň od začiatku pandémie nového koronavírusu. To signalizuje, že trh práce v USA pokračuje aj napriek obavám v zotavovaní.



Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA v týždni skončenom sa 1. augusta sa znížil o 249 000 na 1,19 milióna, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s počtom nových žiadostí na úrovni 1,423 milióna.



To bol už 20. týždeň po sebe, keď počet nových žiadostí o podporu prekonal hranicu 1 milióna. Rekord dosiahol v týždni skončenom sa 28. marca, keď vyskočil až na 6,867 milióna.



Počet ľudí, ktorí poberali podporu aj po prvom týždni, počas siedmich dní do 25. júla klesol o 844 000 na 16,1 milióna.