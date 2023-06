Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne stúpol

Washington 1. júna (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, veľmi mierne vzrástol. To naznačuje, že trh práce zostáva napätý napriek čoraz väčším obavám z recesie v dôsledku vyšších nákladov na pôžičky. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Podľa týchto údajov sa počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni do 27. mája zvýšil o 2000 na 232.000 z revidovaných 230.000 v predchádzajúcom týždni.



Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti stúpne na 235.000 z pôvodných 229.000 pred revíziou.



Počet žiadostí tak zostal výrazne pod zvýšenými úrovňami z marca a poukazuje na tvrdošijne napätú situáciu na trhu práce. To podporuje špekulácie, že Federálny rezervný systém (Fed) môže predĺžiť cyklus sprísňovania svojej menovej politiky a v júni opäť zdvihne úrokové sadzby.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 2500 na 229.500 žiadostí.



Ministerstvo tiež uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 20. mája vzrástol o 6000 na 1,795 milióna osôb.