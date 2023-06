Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA sa nezmenil

Washington 22. júna (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, zostal nezmenený a väčší, ako odhadovali ekonómovia. To by mohlo naznačovať, že rast úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed) začína ochladzovať doposiaľ prekvapivo odolný trh práce. Ukázali to vo štvrtok údaje ministerstva práce USA. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Podľa týchto údajov počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni do 17. júna 2023 zostal na úrovni 264.000, ktorú dosiahol po revízii v predchádzajúcom týždni. To je najvyšší počet nových žiadostí od októbra 2021.



Ekonómovia pritom očakávali, že sa počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti minulý týždeň zníži na 260.000 z pôvodných 262.000 za predchádzajúci týždeň pred revíziou.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období vzrástol o 8500 na 255.750, čo je najviac od novembra 2021.



Ministerstvo uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 10. júna stúpol o 13.000 na 1,76 milióna osôb.