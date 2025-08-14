< sekcia Ekonomika
Počet nových žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol
Washington 14. augusta (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol. Stále sa drží blízko historicky najnižšej úrovne, a to už od zotavenia americkej ekonomiky z pandémie ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a portálu RTTNews.
Americké ministerstvo práce vo štvrtok uviedlo, že počet nových žiadostí o podporu sa za týždeň do 9. augusta znížil o 3000 na 224.000 z revidovaných 227.000 týždeň predtým.
Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu v sledovanom období stúpne na 228.000 z pôvodných 226.000 v predchádzajúcom týždni pred revíziou.
Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v minulom týždni mierne stúpol, o 750 na 221.750 z 221.000.
Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 2. augusta klesol o 15.000 na 1,953 milióna.
