< sekcia Ekonomika
Počet nových žiadostí o podporu v USA minulý týždeň vzrástol
Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 30. augusta stagnoval na úrovni 1,94 milióna osôb.
Autor TASR
Washington 11. septembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane vzrástol. A na najvyššiu úroveň takmer za štyri roky, čo signalizuje, že trh práce sa ochladzuje. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a portálu RTTNews.
Americké ministerstvo práce vo štvrtok uviedlo, že počet nových žiadostí o podporu sa za týždeň do 6. septembra zvýšil o 27.000 na 263.000 z revidovaných 236.000 týždeň predtým. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu v sledovanom období klesne na 235.000 z pôvodných 237.000 v predchádzajúcom týždni.
Po tomto neočakávanom náraste bol počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti minulý týždeň najvyšší od týždňa do 23. októbra 2021, keď dosiahol 268.000. Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktorý je ukazovateľom prepúšťania v danom týždni, sa považuje za „zdravý“, keď sa pohybuje v rozsahu 200.000 až 250.000. Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v minulom týždni vzrástol o 9750 na 240.500.
Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 30. augusta stagnoval na úrovni 1,94 milióna osôb.
Americké ministerstvo práce vo štvrtok uviedlo, že počet nových žiadostí o podporu sa za týždeň do 6. septembra zvýšil o 27.000 na 263.000 z revidovaných 236.000 týždeň predtým. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu v sledovanom období klesne na 235.000 z pôvodných 237.000 v predchádzajúcom týždni.
Po tomto neočakávanom náraste bol počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti minulý týždeň najvyšší od týždňa do 23. októbra 2021, keď dosiahol 268.000. Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktorý je ukazovateľom prepúšťania v danom týždni, sa považuje za „zdravý“, keď sa pohybuje v rozsahu 200.000 až 250.000. Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v minulom týždni vzrástol o 9750 na 240.500.
Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 30. augusta stagnoval na úrovni 1,94 milióna osôb.