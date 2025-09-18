< sekcia Ekonomika
Počet nových žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol
Autor TASR
Washington 18. septembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, výrazne klesol. Viac, ako sa očakávalo takmer zo štvorročného maxima týždeň predtým. Ukázali to v piatok najnovšie údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a portálu RTTNews.
Podľa týchto údajov počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni do 13. septembra klesol o 33.000 na 231.000 z revidovaných 264.000 týždeň predtým. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu sa za sedem dní do 13. septembra zníži na 240.000 z pôvodne hlásených 263.000 za predchádzajúci týždeň.
Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v minulom týždni klesol len mierne, o 750 na 240.000.
Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 6. septembrom znížil o 7000 na 1,92 milióna osôb.
Týždenné žiadosti o dávky v nezamestnanosti sa považujú za ukazovateľ prepúšťanie a od pandémie ochorenia COVID-19 sa ustálili na historicky nízkych úrovniach, pričom sa pohybujú v rozmedzí 200.000 až 250.000.
