Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA stúpol
Počet nových nezamestnaných sa zvýšil viac, ako očakávali analytici oslovení v prieskume spoločnosti FactSet, ktorí predpovedali, že stúpne na 210.000.
Autor TASR
Washington 9. apríla (TASR) - Počet Američanov, ktorí požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa minulý týždeň zvýšil. Išlo o vývoj pred tým, ako USA a Irán oznámili dvojtýždňovú dohodu o prímerí, ktorá vniesla určitý optimizmus do stále zahmleného obrazu globálnej ekonomiky. Počet nových žiadateľov o štátne dávky v nezamestnanosti v USA v týždni končiacom sa 4. apríla oproti predošlému týždňu vzrástol o 16.000 na 219.000, uviedlo vo štvrtok americké ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Počet nových nezamestnaných sa zvýšil viac, ako očakávali analytici oslovení v prieskume spoločnosti FactSet, ktorí predpovedali, že stúpne na 210.000. Zostal však v rámci rozpätia z ostatných rokov. Týždenný počet nových žiadostí o podporu sa v USA po zotavení sa ekonomiky z pandémie stabilizoval v pásme 200.000 až 250.000.
Prijímanie nových zamestnancov v americkej ekonomike sa však začalo pred dvoma rokmi spomaľovať, pričom vlani to bolo v dôsledku chaotického uplatňovania nových ciel, čistiek medzi štátnymi zamestnancami a pretrvávajúcich účinkov vysokých úrokových sadzieb, ktoré centrálna banka použila na zabrzdenie inflácie.
Štvortýždňový priemerný počet nových žiadateľov o podporu v nezamestnanosti v ekonomike USA, ktorý zmierňuje výkyvy medzi jednotlivými týždňami, vzrástol o 1500 na 209.500.
