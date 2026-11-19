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Počet prvých žiadostí o podporu v USA nečakane vzrástol
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni do 14. novembra 203.000.
Autor TASR
Washington 19. novembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal minulý týždeň nečakaný rast. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce, ktorého údaje zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni do 14. novembra 203.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor, to znamená rast o 1000 žiadostí.
Výsledky prekvapili ekonómov, ktorí počítali s poklesom žiadostí na 198.000. Vychádzali pritom z pôvodných údajov o počte žiadostí za týždeň do 7. novembra, ktoré poukazovali na 200.000 prvých žiadostí o podporu.
Napriek rastu vykázané údaje o počte prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti naďalej poukazujú na stabilný trh práce v Spojených štátoch. Od polovice septembra sa totiž stále pohybujú okolo hranice 200.000.
Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA dosiahol v týždni do 14. novembra 203.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor, to znamená rast o 1000 žiadostí.
Výsledky prekvapili ekonómov, ktorí počítali s poklesom žiadostí na 198.000. Vychádzali pritom z pôvodných údajov o počte žiadostí za týždeň do 7. novembra, ktoré poukazovali na 200.000 prvých žiadostí o podporu.
Napriek rastu vykázané údaje o počte prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti naďalej poukazujú na stabilný trh práce v Spojených štátoch. Od polovice septembra sa totiž stále pohybujú okolo hranice 200.000.