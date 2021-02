Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 25. februára (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol pod hranicu 800 000, prvýkrát za päť týždňov a na najnižšiu úroveň za tri mesiace, od 28. novembra 2020. Informovalo o tom vo štvrtok ministerstvo práce.



No aj napriek poklesu nových žiadostí, zostáva ich počet stále veľmi vysoký, výrazne nad úrovňou, ktorú dosahoval pred pandémiou ochorenia COVID-19. Ani počas tzv. veľkej recesie v rokoch 2008 - 2009 týždenné žiadosti o dávky v nezamestnanosti v USA nikdy nedosiahli 700.000. To naznačuje, že americký trh práce má ešte veľmi ďaleko do svojho zotavenia.



Podľa najnovších údajov ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 20. februára znížil o 111.000 na 730.000 z revidovaných 841.000 týždeň predtým.



Ekonómovia pritom očakávali, že počet nezamestnaných klesne na 838.000 z pôvodných 861.000 pred revíziou.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždňové údaje, sa tiež znížil, a to o 20.500 na 807.750 z revidovaného priemeru 828.250 v predchádzajúcom týždni.



A do tretice, počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 13. februára klesol na 4,419 milióna z revidovaných 4,520 milióna a prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali ich pokles na 4,460 milióna osôb.