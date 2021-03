Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 11. marca (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol viac, ako ekonómovia odhadovali. Dosiahol pritom najnižšiu úroveň od začiatku novembra 2020.



Prispelo k tomu zlepšovanie situácie v oblasti verejného zdravia vďaka očkovaniu proti ochoreniu COVID-19. To umožňuje opätovné otvorenie viacerých segmentov ekonomiky, čím sa zotavovanie trhu práce vracia do starých koľají.



Podľa údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce, sa počet nových žiadostí o podporu za sedem dní do 6. marca znížil o 42.000 na 712.000 z revidovaných 754.000 týždeň predtým.



Ekonómovia pritom očakávali, že počet nezamestnaných klesne na 725.000 z pôvodných 745.000 pred revíziou.



Počet nových žiadostí o podporu však zostáva stále nad hranicou 700.000 a je vyšší ako 665.000, čo bol ich najväčší počet počas tzv. veľkej recesie v rokoch 2007 - 2009.



Ministerstvo tiež uviedlo, že počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 27. februára klesol o 193.000 na 4,144 milióna zo 4,200 milióna týždeň predtým.