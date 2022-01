Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol

Washington 27. januára (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, zaznamenal v minulom týždni pokles. Vzhľadom na úpravy údajov za predchádzajúci týždeň bol rozsah poklesu o niečo výraznejší, než predpokladali analytici. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Ako ministerstvo informovalo, počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 22. januára 260.000. V porovnaní s vývojom v predchádzajúcom týždni, za ktorý boli údaje revidované smerom nahor, to znamená pokles o 30.000.



Konečné číslo je síce v súlade s odhadmi analytikov, tí však počítali s poklesom o 26.000 žiadostí, keďže vychádzali z pôvodných údajov za týždeň do 15. januára, za ktorý sa uvádzalo 286.000 prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti.



Naopak, 4-týždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom na trhu ako týždenné údaje, vzrástol o 15.000 na 247.000 žiadostí. To je najviac za posledné dva mesiace.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, dosiahol za týždeň do 15. januára takmer 1,7 milióna. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa ich počet zvýšil o 51.000.