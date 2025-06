Počet prvých žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol

Washington 18. júna (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol a pohybuje sa na úrovni, ktorá zodpovedá „zdravému“ trhu práce. Ukázali to v stredu údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a portálu RTTNews.



Podľa týchto údajov sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za týždeň do 14. júna znížil o 5000 na 245.000 z revidovaných 250.000 v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia pritom očakávali, že počet žiadostí o podporu klesne na 245.000 z pôvodných 248.000 týždeň predtým.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období vzrástol o 4750 na 245.500. Štvortýždňový kĺzavý priemer tak dosiahol najvyššiu úroveň od týždňa do 19. augusta 2023, keď sa vyšplhal na 246.000.



Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 7. júna znížil o 6000 na 1,945 milióna osôb.



Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktorý je ukazovateľom prepúšťania v danom týždni, sa považuje za „zdravý“, keď sa pohybuje v rozsahu 200.000 až 250.000.