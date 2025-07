Počet prvých žiadostí o podporu v USA nečakane klesol

Washington 10. júla (TASR) - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, v minulom týždni nečakane klesol. Poukázali na to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce. Informoval o tom portál RTTNews.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 5. júla 227.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu, za ktorý boli údaje revidované smerom nadol, sa tak ich počet znížil o 5000.



Ekonómovia pritom očakávali, že počet prvých žiadostí o podporu vzrastie. Odhadovali, že dosiahne 235.000 oproti pôvodne udávanému počtu za týždeň do 28. júna na úrovni 233.000.



Ministerstvo práce okrem toho zverejnilo aj údaje o vývoji priemerného počtu žiadostí za štyri týždne, pričom aj v tomto prípade došlo k poklesu. Štvortýždňový priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, dosiahol 235.500. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, za ktorý boli údaje rovnako revidované, to predstavuje pokles o 5750 žiadostí.