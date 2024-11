Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku v októbri vzrástol

Paríž 27. novembra (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, v októbri 2024 vzrástol. A najprudšie od roku 2020. Ukázali to v stredu údaje ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu fr24.



Podľa týchto údajov sa počet evidovaných nezamestnaných vo Francúzsku v októbri 2024 zvýšil oproti septembru o 53.600 na 2,892 milióna ľudí. To bol najprudší nárast od apríla 2020 na začiatku pandémie nového koronavírusu a zároveň najväčší počet ľudí bez práce od septembra 2022.



Tento nárast je v rozpore s názorom, že francúzsky trh práce zostal odolný voči vyšším úrokovým sadzbám Európskej centrálnej banky (ECB).



Štatistiky ukázali, že počet nezamestnaných sa najviac zvýšil v hlavnej vekovej skupine od 25 do 49 rokov, a to o 26.500 na 1,685 milióna osôb. Nasledovali mladí ľudia do 25 rokov (o 14.300 na 408.000) a nakoniec veková skupina nad 50 rokov (o 12.800 na 799.000).