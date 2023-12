Počet voľných pracovných miest v USA v októbri klesol

Washington 5. decembra (TASR) - Počet voľných pracovných miest v USA v októbri 2023 klesol, a to na najnižšiu úroveň za 2,5 roka. To je zatiaľ najsilnejší signál, že dopyt po pracovnej sile sa ochladzuje v dôsledku vyšších úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Americké ministerstvo práce v pravidelnej mesačnej správe o tzv. otvorených pozíciách (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS) v utorok uviedlo, že v októbri 2023 klesol ich počet na 8,73 milióna z 9,35 milióna v septembri. Dostali sa tak na najnižšiu úroveň od marca 2021. Ekonómovia pritom očakávali, že počet voľných pracovných miest sa októbri zníži oveľa menej, na 9,3 milióna.



Prieskum ukázal, že v októbri pripadalo na každého nezamestnaného 1,34 voľného miesta, čo je najmenej od augusta 2021.



Táto správa spolu s údajmi o spomalení inflácie v USA podporili odhady, že Federálny rezervný systém (Fed) pravdepodobne na budúci týždeň nezmení svoje úrokové sadzby. Finančné trhy a ekonómovia dokonca očakávajú ich zníženie v polovici roka 2024.



Fed od marca 2022 zvýšil svoju základnú jednodňovú úrokovú sadzbu o 525 bázických bodov na súčasný rozsah 5,25 % - 5,50 %.



Ministerstvo informovalo, že miera voľných pracovných miest klesla v októbri na 5,3 % z 5,6 % v septembri. Nábor klesol o 18.000 na 5,886 milióna. Aj výpovede sa znížili o 18.000 na 3,628 milióna. Klesajúce výpovede poukazujú na pomalší rast miezd a v konečnom dôsledku na zmiernenie cenových tlakov v ekonomike.