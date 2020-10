Počet zamestnávateľov i zamestnancov v septembri mierne vzrástol

Bratislava 22. októbra (TASR) - Počet zamestnávateľov i zamestnancov v septembri tohto roka mierne vzrástol, je ich najviac v tomto roku. Vyplýva to z najnovších údajov Sociálnej poisťovne (SP).



Po poklese počas koronakrízy najmä v jarných mesiacoch sa krivka počtu odvádzateľov poistného na sociálne poistenie otočila a od leta mierne rastie. Počet pracujúcich zamestnancov však ešte stále nedosiahol vlaňajšiu úroveň. Kým v auguste 2020 SP evidovala vo svojom registri 188.957 zamestnávateľov, v septembri 2020 ich bolo 189.534, čo je najviac v tomto roku. "Aj pri medziročnom porovnaní ide o nárast, v auguste 2019 bolo v registri 187.661 zamestnávateľov a v septembri 2019 to bolo 187.962," vyčíslila poisťovňa.



Najmenej zamestnávateľov bolo tento rok v Sociálnej poisťovni evidovaných počas koronakrízy v apríli 2020, keď ich počet klesol na 186.054 a v máji 2020, keď ich bolo 186.292.



Po jarnom období prvej vlny pandémie vzrástol na pracovnom trhu aj počet zamestnancov, hoci minuloročnú úroveň zatiaľ neprekročil. Kým v septembri 2019 SP evidovala 2.032.775 zamestnancov s pravidelným i nepravidelným príjmom či s odvodovou úľavou, v septembri 2020 ich počet klesol na 1.980.848. "Pri porovnaní s vývojom v jarných pandemických mesiacoch 2020 však možno konštatovať, že pokles zamestnancov sa na jeseň tiež zastavil a začal mierne stúpať," uviedla SP. Najmenej zamestnancov vo svojom registri poisťovňa evidovala v máji tohto roka, a to 1.958.168 a v júli tohto roka, keď ich bolo 1.959.003.