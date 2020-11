Počet žiadostí o podporu v USA v uplynulom týždni klesol

Washington 12. novembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol. A to viac, ako ekonómovia odhadovali, na najnižšiu úroveň od konca marca.



Stále však zostáva vysoko nad úrovňou pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu, aj keď aktuálne výsledky signalizujú postupné zotavovanie sa pracovného trhu v USA. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Podľa najnovších údajov sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA v týždni do 7. novembra znížil o 48.000 na 709.000 z revidovanej úrovne 757.000 týždeň predtým. Ekonómovia pritom odhadovali, že ich počet klesne na 735.000 z pôvodných 751.000 pred revíziou.



Počet nových žiadostí dosiahol minulý týždeň najnižšiu úroveň od konca marca, zostal však vysoko nad úrovňou pred pandémiou. A stále je vyšší ako "predpandemický" rekord 695.000 žiadostí z roku 1982.



Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, klesol v sledovanom období o 33.250 na 755.250 osôb.



Ministerstvo uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 31. októbra znížil o 436.000 na 6,79 milióna osôb.