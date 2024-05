Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA mierne vzrástol

Washington 30. mája (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti mierne vzrástol. Stá sa však pohybuje okolo úrovne, ktorá svedčí o napätom trhu práce napriek zvýšeným úrokovým sadzbám centrálnej banky Fed. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Americké ministerstvo práce vo štvrtok uviedlo, že počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa za sedem dní do 25. mája zvýšil o 3000 na 219.000 z revidovaných 216.000 týždeň predtým. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu stúpne na 218.000 z pôvodných 215.000 v predchádzajúcom týždni.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období vzrástol tiež, a to o 2500 na 222.500 z 220.000 týždeň predtým.



Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 18. mája zvýšil o 4000 na 1,791 milióna osôb, čo bolo najviac od začiatku apríla.



Žiadosti o podporu v nezamestnanosti sa považujú za ukazovateľ prepúšťania v danom týždni. Stále sa držia na historicky nízkej úrovni od skončenia sa pandémie ochorenia COVID-19, počas ktorej firmy na jar 2020 zrušili milióny pracovných miest.