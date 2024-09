Počet žiadostí o podporu v USA klesol viac, než sa čakalo

Washington 5. septembra (TASR) - Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v Spojených štátoch zaznamenal minulý týždeň pokles, pričom rozsah poklesu prekonal očakávania trhov. To signalizuje, že prepúšťanie vo firmách nie je vysoké, čo by mohlo zmierniť obavy o vývoj na americkom pracovnom trhu. Údaje ministerstva práce zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.



Ministerstvo vo štvrtok oznámilo, že počet Američanov, ktorí si prvýkrát podali žiadosti o podporu v nezamestnanosti, dosiahol za týždeň do 31. augusta 227.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu to znamená pokles o 5000 žiadostí po tom, ako boli údaje za týždeň do 24. augusta mierne revidované.



Analytici očakávali, že počet žiadostí dosiahne 230.000. Vychádzali pritom z pôvodných údajov o počte žiadostí za týždeň do 24. augusta, podľa ktorých bolo za daný týždeň podaných 231.000 prvých žiadostí o podporu.



Štvortýždňový kĺzavý priemer žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, dosiahol za minulý týždeň hodnotu 230.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená pokles o 1750 žiadostí, pričom údaje za predchádzajúci týždeň boli revidované mierne smerom nahor. Pôvodné údaje v rámci štvortýždňového priemeru poukazovali za týždeň do 24. augusta na 231.500 žiadostí.