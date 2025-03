Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol

Washington 6. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol. A viac, ako ekonómovia očakávali. To naznačuje, že trh práce zostáva silný pred očakávanými "čistkami" v štátnej správe. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a RTTNews.



Podľa týchto údajov sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za sedem dní do 1. marca znížil o 21.000 na 221.000 z nerevidovaných 242.000 týždeň predtým. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu klesne menej, na 235.000.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období vzrástol o 250 na 224.250.



Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 22. februára zvýšil o 42.000 na 1,9 milióna osôb.



Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktorý sa považuje za ukazovateľ prepúšťania v danom týždni, zostáva z hľadiska historických štandardov nízky, ale niektoré významné firmy už ohlásili rušenie pracovných miest tento rok. Analytici očakávajú tiež, že prepúšťanie federálnych zamestnancov nariadené Úradom pre efektivitu štátnej správy (DOGE) sa na počte žiadostí o podporu prejaví v najbližších týždňoch.