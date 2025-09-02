< sekcia Ekonomika
Podiel Nemcov pracujúcich na čiastočný pracovný úväzok dosiahol rekord
IAB oznámil, že počet pracujúcich na čiastočný pracovný úväzok vzrástol v Nemecku v 2. kvartáli medziročne o 1,3 %, pričom ich podiel na celkovej zamestnanosti dosiahol rekordnú úroveň 40,1 %.
Autor TASR
Norimberg 2. septembra (TASR) - Podiel zamestnancov v Nemecku pracujúcich na čiastočný pracovný úväzok presiahol v 2. štvrťroku tohto roka 40 %. To znamená nový rekord. Uviedol to v utorok Inštitút pre výskum zamestnanosti (IAB), ktorého údaje zverejnila agentúra DPA.
IAB oznámil, že počet pracujúcich na čiastočný pracovný úväzok vzrástol v Nemecku v 2. kvartáli medziročne o 1,3 %, pričom ich podiel na celkovej zamestnanosti dosiahol rekordnú úroveň 40,1 %. Naopak, počet pracujúcich na plný pracovný úväzok klesol o 0,7 %.
„Zatiaľ čo v 90. rokoch minulého storočia bola práca na čiastočný pracovný úväzok skôr výnimkou, teraz je to štandard,“ povedal odborník IAB Enzo Weber.
Aj priemerný počet hodín, ktorý pracujúci na čiastočný pracovný úväzok týždenne odpracujú, dosiahol rekord. V 2. kvartáli tohto roka to bolo 18,62 hodiny/týždeň, uviedol IAB.
V 2. štvrťroku vzrástol medziročne aj počet zamestnaných v Nemecku, aj keď tempo rastu nebolo vysoké. Celkovo ich počet dosiahol 46 miliónov. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom však úroveň zamestnanosti upravená o sezónne a kalendárne vplyvy stagnovala.
IAB oznámil, že počet pracujúcich na čiastočný pracovný úväzok vzrástol v Nemecku v 2. kvartáli medziročne o 1,3 %, pričom ich podiel na celkovej zamestnanosti dosiahol rekordnú úroveň 40,1 %. Naopak, počet pracujúcich na plný pracovný úväzok klesol o 0,7 %.
„Zatiaľ čo v 90. rokoch minulého storočia bola práca na čiastočný pracovný úväzok skôr výnimkou, teraz je to štandard,“ povedal odborník IAB Enzo Weber.
Aj priemerný počet hodín, ktorý pracujúci na čiastočný pracovný úväzok týždenne odpracujú, dosiahol rekord. V 2. kvartáli tohto roka to bolo 18,62 hodiny/týždeň, uviedol IAB.
V 2. štvrťroku vzrástol medziročne aj počet zamestnaných v Nemecku, aj keď tempo rastu nebolo vysoké. Celkovo ich počet dosiahol 46 miliónov. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom však úroveň zamestnanosti upravená o sezónne a kalendárne vplyvy stagnovala.