Sociálne podnikanie by mohlo zamestnať dlhodobo nezamestnaných ľudí

Bratislava 9. mája (TASR) - Ťažšie zamestnateľní ľudia s nízkou kvalifikáciou by si pomocou takzvaného sociálneho podnikania mohli nájsť prácu a zlepšiť si tak životnú situáciu. Sociálnych podnikov, ktoré na Slovensku zamestnali zdravotne znevýhodnených alebo dlhodobo nezamestnaných ľudí, máme cez 500. V utorok o tom informovali splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero spolu s predsedom Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) Branislavom Ondrušom.



Sociálne podniky sa od bežných líšia tým, že cieľom ich podnikania je dosahovanie aj nejakého pozitívneho sociálneho vplyvu, napríklad zamestnávať dlhodobo nezamestnaných ľudí alebo zdravotne znevýhodnených, uviedol Ondruš. Dodal, že zákazka, ktorú takýto podnik dostane, je zároveň podporou skutočnej integrácie ľudí, ktorých by nikto iný nezamestnal.



"Naša filozofia je taká, aby podpora sociálnych podnikov len v nevyhnutnej miere stála na dotáciách a príspevkoch, ale predovšetkým, aby sme podporovali dlhodobo udržateľné podnikanie a schopnosti podnikov predávať svoje výrobky. To znamená, že práve podpora obchodnej spolupráce so sociálnymi podnikmi je podľa nášho názoru najlepšou cestou, ako zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť sociálneho podnikania," poznamenal Ondruš. Dá sa tak docieliť napríklad pomocou podpory sociálneho verejného obstarávania.



"To, že zvyšovať zamestnanosť a zamestnatelnosť Rómov je nevyhnutné, nám dokazujú aj čísla. Najnovšie tematické zisťovanie EU-SILC marginalizovaných rómskych komunít (MRK) 2020 hovorí, že kým v celkovej populácii tvoria zamestnaní až 92 % všetkých ekonomicky aktívnych osôb, medzi integrovanými bývajúcimi Rómami je to 64 % a v MRK len o 33 %, čiže len tretina. Celkovo len 23 % z MRK v produktívnom veku označilo svoje súčasne ekonomické postavenie ako zamestnanec," uviedol Hero.



Ondruš objasňoval výhody a motivácie sociálneho podnikania. "Ak je klientom nejaká verejná inštitúcia, napríklad verejné zariadenie sociálnych služieb, nemocnica, škola alebo jednoducho obecný úrad, tak od sociálneho podniku nielenže nakúpi kvalitný a potrebný tovar alebo službu, ale, navyše, ešte aj ušetrí, pretože sociálny podnik týmto klientom musí účtovať polovičnú, čiže len desaťpercentnú daň z pridanej hodnoty," komentoval predseda ASES.



ASES je združením sociálnych podnikov a ďalších subjektov, ktoré podporujú sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie. Aktuálne spolupracuje so 118 členskými podnikmi a organizáciami z celého Slovenska.