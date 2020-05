Sociálne podniky v SR sa môžu zapojiť do medzinárodnej súťaže

Bratislava 6. mája (TASR) - Sociálne podniky na Slovensku sa môžu zapojiť do medzinárodnej súťaže #AirCompetition, vďaka ktorej majú šancu získať finančné zdroje na svoju činnosť z európskeho programu. Cieľom súťaže je podpora sociálneho podnikania a investícií s pozitívnym spoločenským dopadom. Slovenským partnerom v projekte je Únia klastrov Slovenska (ÚKS).



„Hľadáme sociálne podniky, investorov a tvorcov politík, ktorí chcú spoločne pracovať na zlepšovaní oblasti sociálneho podnikania. Aj súčasná situácia s koronavírusom nám ukázala, ako veľmi potrebujeme organizácie, ktoré vytvárajú spoločenskú a ekologickú hodnotu a ekosystém, v ktorom môžu prosperovať,“ vysvetlil prezident ÚKS Daniel Ács.



Spresnil, že výzva na podávanie prihlášok je otvorená do 31. mája 2020. Vo finále dvojkolovej súťaže budú vybrané štyri najlepšie podnikateľské nápady, pričom každý z nich dostane odmenu najmenej 10.000 eur a prístup k sieti investorov.



Na základe podmienok je potrebné v prvom kole vyplniť krátke informácie o sociálnom podniku a o jeho zameraní, pričom všetky informácie musia byť v anglickom jazyku. Podniky vybrané komisiou do druhého kola budú kontaktované organizátormi.



„V druhom kole súťažné podniky vypracujú podrobnejší podnikateľský plán a spolu s vybranými účastníkmi z iných krajín budú prezentovať svoje nápady a podniky pred medzinárodnou porotou, ktorá určí víťazov,“ dodal Ács.



Súťaž pre sociálne podniky #AirCompetition vyhlásili v rámci medzinárodného projektu Finance4SocialChange. Ten je realizovaný v rámci Dunajského nadnárodného programu INTERREG s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a Nástroja európskeho susedstva (ENI). Všetky informácie o projekte sú zverejnené na stránke Únie klastrov Slovenska.