Sociálne poradenstvo nebude poskytované aj rodinným príslušníkom

Bratislava 7. mája (TASR) - Základné sociálne poradenstvo nebude poskytované zo strany obcí aj rodinný príslušníkom osôb so zdravotným znevýhodnením. Poskytovanie vyplývalo z návrhu novely zákonov o sociálnych službách a o živnostenskom podnikaní z dielne poslankýň Národnej rady (NR) SR za PS, ktoré parlament v utorok neposunul do druhého čítania.



"Je dôležité, aby ľudia so zdravotným znevýhodnením mali prístup k informáciám ohľadom práce, vzdelávania, kompenzácií, zdravotníctva a iným aspektom života, pretože napomáhajú k lepšiemu začleneniu do spoločnosti," uviedli predkladateľky.



Navrhovali, aby obce mohli poskytovať informácie v rámci základného sociálneho poradenstva aj rodinným príslušníkom týchto osôb. Malo ísť konkrétne o manžela, manželku, rodiča a nezaopatrené dieťa. Malo sa tak stať v prípade, ak by prijímateľom sociálnej služby bola osoba so zdravotným postihnutím, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osoba s nepriaznivým zdravotným stavom.



"Rodinní príslušníci osôb so zdravotným znevýhodnením ani samotné zdravotne znevýhodnené osoby nemajú informácie na koho sa môžu obrátiť, napr. v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Tiež nemajú informácie na aké príspevky majú nárok, či už pre seba alebo pre svoje dieťa," vysvetlili poslankyne NR SR za PS.



Taktiež navrhovali zmeniť definíciu nepriaznivej sociálnej situácie, do ktorej mali byť zahrnuté aj osoby so zdravotným postihnutím. Súčasné znenie zákona hovorí o ohrození fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzením jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.