Poslanci okolo P. Pellegriniho navrhujú zvýšiť ošetrovné

Bratislava 31. augusta (TASR) - Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho navrhujú zvýšiť v čase koronakrízy ošetrovné. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení, ktorú predložili do parlamentu. Plénum by malo o nej rokovať na riadnej septembrovej schôdzi.



Poslanci chcú novelou zákona pomôcť najohroznejším skupinám obyvateľstva, ktoré v čase krízovej situácie čelia výpadku príjmov. Podľa súčasnej právnej úpravy sa výška špeciálneho ošetrovného počas krízovej situácie vypočítava podľa štandardného režimu ošetrovného vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Poslanci však navrhujú doplniť do zákona o sociálnom poistení nový odsek, ktorý upravuje špeciálnu výšku ošetrovného počas krízovej situácie súvisiacej s novým koronavírusom na 75 % denného vymeriavacieho základu. "V záujme reflektovania požiadaviek aplikačnej praxe sa navrhuje, aby bola výška ošetrovného zvýšená, tak aby kompenzovala poisteným osobám stratu príjmu v takej miere, ktorá zabezpečí ich dôstojné fungovanie," priblížili v predkladacej správe k novele zákona poslanci.



Ošetrovné poberá poistenec, ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ak to nevyhnutne vyžaduje jeho zdravotný stav. Poslanci navrhujú, aby novela začala platiť dňom vyhlásenia.