Prevádzka niektorých pobočiek Sociálnej poisťovne sa môže obmedziť

Bratislava 2. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v súvislosti so šírením pandémie nového koronavírusu a zavedením núdzového stavu zavedie od pondelka pre verejnosť a pobočky po celom Slovensku režim tzv. COVID semafora. Znamená to, že pobočky budú pre verejnosť otvorené buď v štandardnom alebo v obmedzenom režime podobne ako počas prvej vlny pandémie.



Občania si však budú môcť svoje záležitosti vybaviť, a to buď osobne v "zelených" pobočkách alebo elektronicky cez e-schránky, mailom, telefonicky, prostredníctvom poštového styku či osobne prostredníctvom určených schránok na odovzdanie dokladov v "oranžových" a "červených" pobočkách.



Pobočky sa budú COVID semaforom riadiť podľa aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie, národného semafora a aktuálnej situácie na svojich pracoviskách. Informácie o tom, ktoré pobočky v akom režime pracujú, bude SP pravidelne od pondelka zverejňovať a aktualizovať na svojej webovej stránke, rovnako aj informáciu o tom, akým spôsobom budú pobočky podľa COVID semafora poskytovať svoje služby verejnosti.



K 2. októbru pracovala v obmedzenom režime pobočka v Senici a jej vysunuté pracovisko v Holíči, ďalej pobočka v Bardejove, vysunuté pracovisko v Tvrdošíne a pobočka v Trebišove.



Sociálna poisťovňa zároveň bez ohľadu na COVID semafor žiada verejnosť o rešpektovanie preventívnych opatrení, ktoré sú spoločné pre všetky pobočky. Potrebné je dodržiavanie všeobecných hygienických opatrení a zákazu vstupu rodičov s deťmi do priestorov SP. Pokladnice prestanú preberať hotovosť, klient môže využiť ostatné zákonné formy platby.