Pri reťazovom pôrode nemôže byť dávka materskej na ďalšie dieťa nižšia

Bratislava 9. marca (TASR) - Ak zamestnaná žena porodí a stará sa po sebe o viaceré deti bez toho, aby sa vrátila do práce, každá ďalšia dávka materské, ktorú jej Sociálna poisťovňa (SP) prizná, nemôže byť nižšia ako predchádzajúca dávka. Ide o tzv. reťazový pôrod, keď pri ďalšom dieťati nemá poistenkyňa z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného.



Výška dávky sa preto vypočíta z pravdepodobného vymeriavacieho základu, ktorý určuje zamestnávateľ. Ak ho určí nižší ako vymeriavací základ pri skorších materských, poisťovňa dávku vypočíta z vymeriavacieho základu ako pri predchádzajúcom materskom a materské tak nikdy nebude nižšie. "Pravdepodobný vymeriavací základ zamestnávateľ potvrdzuje na osobitnom tlačive (Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku), ktoré je k dispozícii na našej webovej stránke alebo v pobočkách poisťovne," informuje hovorca Peter Višváder.



V tejto súvislosti SP upozorňuje, že pojem reťazový pôrod v zákone o sociálnom poistení definovaný nie je. Je to len všeobecne prijaté pomenovanie situácie, keď zamestnankyňa, ktorej trvá pracovný pomer, plynule prechádza z materskej na rodičovskú dovolenku a následne s ďalším dieťaťom na materskú dovolenku. Môže ísť pri tom aj o viac ako len o dve deti.



"Upozorňujeme tiež, že ak zamestnankyňa ukončila pracovný pomer v čase starostlivosti o dieťa, nárok na materské pri ďalšom dieťati jej nevznikne, ak opäť nespĺňa podmienku existencie nemocenského poistenia, respektíve trvanie ochrannej lehoty a trvanie nemocenského poistenia aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom," upozorňuje hovorca.



V januári 2020 vyplatila Sociálna poisťovňa 34.028 dávok materské v priemernej výške 759,53 eura. Rok predtým, v januári 2019 to bolo 33.958 dávok v priemernej výške 691,31 eura.