Priemerná exekučná zrážka z dôchodkov je vyše 58 eur

Bratislava 22. septembra (TASR) - Najväčšie exekučné zrážky z dôchodku mali ku koncu augustu tohto roka poberatelia starobných dôchodkov, vyplácaných v súbehu s vdoveckým. Priemerná zrážka z ich dôchodku z dôvodu exekúcie predstavovala 101,74 eura. V priemere dosahovala k tomuto termínu výška exekučnej zrážky spomedzi všetkých typov dôchodkov výšku 58,54 eura. Vyplýva to z údajov zverejnených Sociálnou poisťovňou (SP).



Najnižšie exekučné zrážky strhla SP na konci augusta vdovcom poberajúcim vdovecký dôchodok v súbehu so sociálnym (9,35 eura). Jednotliví poberatelia starobných dôchodkov prichádzali z dôvodu exekúcie mesačne v priemere o 63,38 eura, poberatelia predčasných starobných dôchodkov o 54,71 eura. Predčasní dôchodcovia, ktorí dostávajú dôchodok vyplácaný v súbehu, prichádzali o takmer raz tak veľkú sumu, a to v súbehu s vdovským o 100,02 eura a v súbehu s vdoveckým o 100,50 eura.



Celkovo poisťovňa evidovala k 31. augustu 33.393 dôchodcov s exekučnou zrážkou. "V minulom roku bola situácia k 31. augustu obdobná. Priemerná výška exekučnej zrážky bola vo výške 55,90 eura, teda o 2,64 eura nižšia ako tento rok," vyčíslil hovorca SP Peter Višváder.



Najväčšie zrážky z dôchodkov mali vlani poberatelia predčasného dôchodku vyplácaného v súbehu s vdoveckým, a to 112,76 eura. "Pre poberateľov akéhokoľvek typu dôchodku platí, že z mesačnej sumy jeho dôchodku nesmie byť zrazená základná suma, ktorá sa vypočítava z výšky životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platnú v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zrážky vykonávajú," upozornil Višváder.