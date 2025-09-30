< sekcia Ekonomika
Rakúsko obmedzí Ukrajincom prístup k rodinným dávkam
Rodinné dávky sa budú vyplácať popri základných dávkach sociálneho zabezpečenia.
Autor TASR
Viedeň 30. septembra (TASR) - Rakúska vláda v utorok schválila nové pravidlá o poskytovaní rodinných prídavkov pre utečencov z Ukrajiny. Vysídlené osoby budú mať nárok na rodinné dávky a príspevky na starostlivosť o dieťa do 31. októbra 2025. Po tomto termíne musia byť v Rakúsku zamestnaní alebo registrovaní na úradoch práce, aby ich mohli ďalej poberať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Rodinné dávky sa budú vyplácať popri základných dávkach sociálneho zabezpečenia. Tie budú naďalej dostupné všetkým vysídleným osobám. „Vysídleným osobám je takisto otvorený rakúsky trh práce, a to od prvého dňa,“ uviedla ministerka pre integráciu Claudia Plakolmová. Rakúsko poskytuje vysídleným Ukrajincom ochranu od začiatku ruskej agresie, dodala.
„To je nespochybniteľné a hlásime sa k tomu aj naďalej. Zároveň je dnes jasnejšie ako kedykoľvek predtým, že Rakúsko musí míňať menej,“ zdôraznila ministerka. Výnimky z nových pravidiel budú podľa nej platiť pre osoby mladšie ako 18 rokov a staršie ako 65 rokov, ako aj pre poberateľov zvýšených dávok viazaných na závažné zdravotné postihnutie.
