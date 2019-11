Rakúsky súd preveruje imunitu organizácie krajín vyvážajúcich ropu

Viedeň 28. novembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) má ako medzinárodný subjekt v Rakúsku imunitu, preto ju nemožno zažalovať na žiadnom rakúskom súde. A týka sa to aj pracovno-právnych otázok. Podľa Wiener Zeitung proti tomu bojuje prepustený zamestnanec OPEC na pôde rakúskeho Ústavného súdneho dvora (VfGH).



Imunita OPEC je ukotvená v zmluve z roku 1965 a na jej základe je organizácia oslobodená od akéhokoľvek súdneho rozhodnutia. Jedinou výnimkou je prípad, ak by sa sama OPEC vzdala svojej imunity.



Prepustený zamestnanec práve preto neuspel na viedenskom pracovnom súde. "Otázka znie: Kam sa vôbec môže zamestnanec obrátiť, ak chce napadnúť výpoveď," cituje denník vyjadrenie VfGH. Pracovné súdy o tejto otázke nemôžu rozhodovať.



Zamestnanec argumentuje, že tento právny stav odporuje článku 6 Európskej zmluvy o ľudských právach, ktorá porušuje čestný proces a zaručuje tak prístup k súdom. Naviac neexistuje domovský štát, v ktorom by bolo možné OPEC zažalovať, nakoľko ide o medzinárodnú organizáciu a právnickú osobu bez domovského štátu. Informovala o tom agentúra APA.