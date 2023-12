Rast zamestnanosti v súkromnom sektore v USA sa v novembri spomalil

Washington 6. decembra (TASR) - Rast zamestnanosti v súkromnom sektore v USA sa v novembri 2023 nečakane spomalil. Vyplýva to z najnovšej správy inštitútu ADP, ktorá naznačuje, že agresívne a bezprecedentné zvyšovanie úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed) by mohlo mať vplyv na dopyt po pracovnej sile. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a portálu marketwatch.



Podľa inštitútu ADP v americkom súkromnom sektore pribudlo v novembri 103.000 nových pracovných miest. To je menej než v októbri, keď súkromné firmy prijali 106.000 nových zamestnancov.



Údaje za október boli revidované nadol z pôvodných 113.000 nových pracovných pozícií. Ekonómovia pritom očakávali, že v novembri vytvoria súkromné firmy 130.000 nových miest.



Predstavitelia Fedu pozorne sledujú nábor v súkromnom sektore, keďže im slúži ako indikátor komplexnejších údajov o vývoji zamestnanosti v USA, ktoré ministerstvo práce uverejní koncom týždňa.



Zmiernenie dopytu po pracovnej sile bolo jedným z hlavných pilierov bezprecedentných krokov Fedu, ktorý zdvihol svoje úrokové sadzby na najvyššie úrovne za viac ako dve desaťročia. Predstavitelia Fedu dúfajú, že zmierňovanie prírastku pracovných miest môže zmierniť aj inflačné tlaky.