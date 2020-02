Rastie dávka materské a aj počet jej poberateľov

Bratislava 5. februára (TASR) - V roku 2019 poberalo materské 64.058 žien a 18.002 mužov. Počet poberateľov materského medziročne výrazne narastá, a to najmä medzi mužmi. Ešte v roku 2016 ho poberalo 3076 mužov, v roku 2017 už 6553 mužov a v roku 2018 ich bolo 12.836.



Podľa údajov Sociálnej poisťovne v tomto období rástla tiež priemerná i maximálna výška materského, a to v súvislosti s rastom miezd i s legislatívnymi zmenami. V roku 2016 sa výška dávky materské zdvihla zo 65 % denného vymeriavacieho základu na 70 % a od mája 2017 sa ďalej zvýšila na 75 % denného vymeriavacieho základu.



Okrem toho od januára 2019 môžu materské poberať súbežne obaja rodičia, ak sa každý z nich stará o iné dieťa. U žien za toto obdobie narástla priemerná výška materského zo 472 eur v roku 2016 na 675 eur v roku 2019. U mužov, ktorí zarábajú viac, priemerné materské za rovnaké obdobie vzrástlo z 572 eur na 891 eur.



Od 1. januára 2020 sa zvýšilo maximálne denné materské a dosiahlo hodnotu 49,95622500 eura. Znamená to, že Sociálna poisťovňa vypláca materské maximálne vo výške 1498,70 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci (v roku 2019 vyplácala 1411,40 eura, v roku 2018 to bolo 1349,30 eura) alebo vo výške 1548,70 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci (v roku 2019 vyplácala 1458,50 eura mesačne, v roku 2018 maximálne 1394,30 eura).