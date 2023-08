Berlín 29. augusta (TASR) - Reálne mzdy v Nemecku sa prvýkrát po dvoch rokoch mierne zvýšili. V druhom štvrťroku veľmi výrazný rast miezd o 6,6 % prevýšil rast spotrebiteľských cien o 6,5 %, vďaka čomu boli mzdy v medziročnom porovnaní vyššie o 0,1 %, oznámil v utorok nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nárast reálnych miezd v Nemecku naposledy zaznamenali v druhom štvrťroku 2021, a to o 3,2 %. Nominálny rast miezd od apríla do júna o 6,6 % bol podľa úradu najvýraznejší od začiatku zberu údajov v roku 2008. Prispela k tomu zvýšená minimálna mzda, ako aj príplatky na zmiernenie vplyvu inflácie, ktoré vyplácali mnohé podniky. Tieto príspevky môžu byť až do výšky 3000 eur oslobodené od daní a odvodov.



Najvyšší nárast miezd zaznamenali pracovníci s nízkymi príjmami, a to o 9,7 %. Spomedzi odvetví rástli nominálne mzdy najmä v tých oblastiach, ktoré počas pandémie nového koronavírusu zaznamenali hlboký prepad. V gastronómii sa mzdy zvýšili o 12,6 %, v doprave a skladovaní o 10 % a v segmente umenie, zábava a rekreácia o 11,9 %.