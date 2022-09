Sociálne slabým rodinám ide takmer 60.000 hygienických balíčkov

Bratislava 9. septembra (TASR) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s 11 partnerskými organizáciami rozdávajú od augusta hygienické balíčky sociálne najzraniteľnejším ľuďom na Slovensku. Celkovo 58.337 balíčkov dostali alebo v najbližších dňoch dostanú predovšetkým rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktoré sú odkázané na pomoc v hmotnej núdzi. Samotné úrady práce celkovo rozdajú takmer 25.000 balíčkov, so zvyškom pomáhajú partnerské organizácie. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



Hygienické balíčky rozdáva 25 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s 11 partnerskými organizáciami. Väčšina z nich sa dostala ľuďom do rúk ešte v auguste, ostatné by mali byť distribuované v prvej polovici septembra. "Sú určené predovšetkým rodinám s deťmi, ktoré čelia najzložitejším sociálnym a ekonomickým podmienkam. Našim cieľom je pomáhať ľuďom takýmito balíčkami niekoľkokrát za rok. V tejto mimoriadne náročnej dobe tak budeme schopní podať pomocnú ruku tisíckam rodín," povedal Karol Zimmer, generálny riaditeľ ÚPSVR.



Príjemcami hygienických balíčkov sú primárne rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Rodina s jedným nezaopatreným dieťaťom má nárok na dva hygienické balíčky, rodina s dvomi deťmi má nárok na tri hygienické balíčky a rodina s tromi a viac deťmi má nárok na štyri hygienické balíčky. V každom balíčku sú gél na pranie, saponát na riad, šampón na vlasy, tekuté mydlo na ruky, sprchový gél, zubné pasty, krém na ruky, čistiaci prostriedok, zubné kefky a hubky na riad.



Najviac balíčkov sa pridelilo okresu Rimavská Sobota, a to 4245. Ďalších 3506 balíčkov putovalo do domácností v okrese Spišská Nová Ves. Tretím okresom s najvyšším počtom pridelených balíčkov je okres Košice – okolie s 3454 balíčkami. Až 3374 balíčkov je určených pre okres Trebišov a päťku okresov s najvyšším počtom balíčkov uzatvára okres Kežmarok s 3314 balíčkami.



Európska komisia schválila 11. decembra 2014 operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci, v rámci ktorého sa poskytuje potravinová a základná materiálna pomoc pre sociálne najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva na Slovensku. Operačný program je financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Od roku 2016 smerovalo na účely zaobstarania a distribúcie hygienických balíčkov viac ako 1,2 milióna eur.