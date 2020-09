Slovenskí zamestnávatelia hlásia útlm náborových aktivít v 4. kvartáli

Bratislava 17. septembra (TASR) – Slovenskí zamestnávatelia hlásia na 4. kvartál útlm svojich náborových aktivít, avšak oproti minulému štvrťroku sa náborové prostredie významne zlepšilo. Vyplýva to z Indexu trhu práce na 4. kvartál 2020 od spoločnosti Manpower Group.



Čistý index trhu práce (percento zamestnávateľov, ktorí plánujú prijímať mínus percento zamestnávateľov, ktorí plánujú prepúšťať) je pre posledný kvartál tohto roka na úrovni -1 %. "V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom index narástol o 11 percentuálnych bodov (p. b.), oproti rovnakému obdobiu minulého roka je však o štyri p. b. slabší. Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota indexu +1 %," spresnila spoločnosť.



"Hoci sa trh práce oproti minulému štvrťroku zotavuje, väčšina zamestnávateľov k náboru nových zamestnancov pristupuje opatrne," myslí si generálna manažérka Manpower Group Slovensko Zuzana Rumiz. Z doplňujúcich otázok prieskumu vyplynulo, že iba desať percent slovenských zamestnávateľov očakáva, že nábor nových zamestnancov v nasledujúcich troch mesiacoch dosiahne úroveň spred pandémie.



"Zaujímavé je, že takmer polovica (44 %) zamestnávateľov si myslí, že sa už vôbec nevrátia k náboru v takej miere ako pred pandémiou," doplnila Rumiz s tým, že zamestnávatelia zároveň aj prehodnocujú modely práce, 30 % z nich plánuje prácu na diaľku a flexibilný pracovný čas, 18 % firiem chce umožniť stálu prácu na diaľku a 14 % zvažuje čiastočné úväzky. Ďalej 17 % firiem by súčasným zamestnancom umožnilo naučiť sa rozvíjať nové zručnosti a 12 % by im situáciu uľahčilo rozšírením zdravotných a wellness benefitov.



Najviac zamestnancov plánujú prijať bratislavské firmy (index +6 %), neistý trh práce však očakáva východné Slovensko (0 %) aj západné Slovensko (-1 %). "Menej priaznivé príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie hlásia zamestnávatelia na strednom Slovensku s indexom -5 %," dodala spoločnosť.



Z prieskumu tiež vyplýva, že lepšie sú na tom veľké podniky. "Zamestnávatelia vo veľkých podnikoch očakávajú na budúci štvrťrok nárast počtu zamestnancov (+8 %) podobne ako v mikropodnikoch (+4 %). Stredné podniky hlásia nepriaznivý trh práce s indexom -5 %. Malé podniky očakávajú znižovanie počtu zamestnancov (-6 %)," vyčíslila spoločnosť.



V globálnom meradle očakávajú najsilnejší trh práce firmy na Taiwane (+20 %), v USA (+14 %), Turecku (+10 %), Japonsku (+9 %) a Grécku (+8 %). Najslabšie náborové plány hlásia Panama (-18 %), Kostarika (-16 %), Južná Afrika (-13 %), Kolumbia (-11 %) a Spojené kráľovstvo (-8 %).