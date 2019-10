Sociálna poisťovňa zaznamenala pokus o podvod

Bratislava 29. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa opäť zaznamenala pokus o neoprávnené vymáhanie údajného dlhu na poistnom v Žilinskom samosprávnom kraji. Písomne sa o to prostredníctvom poštovej zásielky pokúsila neznáma osoba, ktorá pomocou falošného platobného rozkazu údajne vystaveného Okresným súdom v Žiline vyzýva poistencov Sociálnej poisťovne na zaplatenie neexistujúceho dlhu a súčasne súdneho poplatku za podanie odporu vo výške niekoľkých desiatok až stoviek eur.



Poisťovňa dôrazne upozorňuje na opakovaný výskyt rôznych pokusov o zneužitie jej mena, ktorých cieľom je získanie finančného prospechu od rôznych osôb. V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že Sociálna poisťovňa vymáha od dlžníkov dlžné poistné, penále, pokuty a preplatky na dávkach tromi spôsobmi, a to pomocou tzv. správneho výkonu, keď vstupuje na účet dlžníka alebo vykonáva zrážky z jeho príjmu samotná Sociálna poisťovňa, ďalej prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora. Vždy však až po tom, ako je dlžníkom doručené rozhodnutie poisťovne o povinnosti uhradiť príslušnú pohľadávku, voči ktorému sa možno do 15 dní odvolať. Dlžník svoje záväzky uhrádza vždy na účet Sociálnej poisťovne v štátnej pokladnici. V iných finančných inštitúciách Sociálna poisťovňa účet nemá.



"V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností pri doručení výzvy na úhradu pohľadávky Sociálnej poisťovne odporúčame preveriť si existenciu svojho záväzku priamo v pobočke poisťovne. Prípad, ktorý pred pár dňami ohlásil adresát falošnej výzvy v pobočke Žiar nad Hronom, je jasným pokusom o podvod. Šetrením sa podarilo zistiť, že sudca uvedený v liste na Okresnom súde v Žiline vôbec nepracuje, pri čísle účtu rovnako nebola uvedená štátna pokladnica, ale iný peňažný ústav. Okrem toho osoba, ktorej bola výzva adresovaná, nemá v Sociálnej poisťovni nijaké nedoplatky," zdôrazňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.