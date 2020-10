Sociálna poisťovňa je úspešná pri exekučnom vymáhaní pohľadávok

Bratislava 1. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) uviedla, že dosiahla za minulý rok až 56 % úspešnosť pri vymáhaní pohľadávok vo vlastnej réžii, teda v tzv. správnom výkone. Je to najviac od roku 2017, keď získala takúto zákonnú možnosť a môže pohľadávky vymáhať aj sama bez exekútorov.



V roku 2017 dosiahla úspešnosť vymáhania v správnom výkone 40,34 %, v roku 2018 to bolo 46,05 % a za rok 2019 úspešnosť narástla na 56,08 %. Od októbra 2017 do konca augusta 2020 si týmto novým spôsobom vymáhania SP u dlžníkov uplatnila objem pohľadávok vo výške takmer 373 miliónov eur, z čoho jej uhradili takmer 178 miliónov eur. „Znamená to nielen finančný prínos pre ekonomiku SP, ale ide aj o dôležitý signál pre neplatičov, že výzvy na úhradu svojich dlhov nemôžu ignorovať a že možnosť vyhnúť sa plateniu sa radikálne znižuje,“ skonštatoval hovorca poisťovne Peter Višváder.



Vymáhanie vo vlastnej réžii pracovníkmi SP je pre inštitúciu aj zhruba o 20 % efektívnejšie ako v exekučnom konaní. „Výsledky vymáhania v minulom roku poukazujú aj na lepšiu schopnosť dlžníkov splatiť svoje záväzky už počas kalendárneho roka, a nie s väčšími časovými odstupmi, ako to bolo v minulosti,“ doplnil Višváder.



Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje úspešnosť vymáhania, je druh použitého exekučného prostriedku. Tým môže byť účet v banke, mzda či dávka, ale aj dobrovoľná úhrada bez využitia exekučného prostriedku, keď dlžník po doručení oznámenia o začatí vymáhania pohľadávku sám uhradí. „Najčastejšie však SP siahne dlžníkom na účet v banke, mzdu či dávku, respektíve zašle dlžníkovi spomínané upovedomenie o dlhu bez použitia exekučného prostriedku,“ dodal Višváder.