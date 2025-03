Sociálna poisťovňa otvorila pilotný stánok v nákupnom centre

Bratislava 6. marca (TASR) - Priblížiť všeobecné poradenstvo o sociálnom poistení bližšie k občanom aj mimo úradných hodín bežných pobočiek a umožniť im aktiváciu Elektronického účtu poistenca (EUP) v čase, ktorý im najviac vyhovuje. To je cieľom otvorenia pilotného informačno-poradenského stánku Sociálnej poisťovne (SP) v bratislavskom nákupnom centre Eurovea, ktorý funguje od štvrtka.



"Ide o začiatok novej informačno-poradenskej éry, kedy chceme poskytnúť našim klientom naozaj všeobecné poradenstvo o sociálnom poistení a zároveň chceme, aby si tu mali možnosť naši klienti otvoriť EUP, ktorý je kľúčovým pre komunikáciu poistenec - Sociálna poisťovňa už teraz, ale o to dôležitejší bude ďalšom období," priblížil pri otvorení generálny riaditeľ SP Michal Tariška. Prostredníctvom EUP môže klient poisťovne získať prístup k dôležitým informáciám o svojom poistení kedykoľvek online. Doteraz si túto službu aktivovalo vyše 360.000 poistencov.



Po pol roku si SP plánuje zhodnotiť fungovanie pilotného projektu a na základe toho sa rozhodne o jeho prípadnom ďalšom rozširovaní. "Overíme si, ako táto nová dostupná služba bude fungovať, ako ju naši klienti príjmu, či ju budú využívať, ako ju budú využívať. Skrátka potrebujeme dáta k tomu, aby sme si mohli povedať, či táto forma je taká, aby sme ju mohli potom sprístupniť aj v ďalších regiónoch Slovenska," vysvetlil Tariška.



Riaditeľka pobočky SP Bratislava Alena Greksa vyzdvihla, že stánok bude v nákupnom centre otvorený sedem dní v týždni od 10:00 do 21:00 h. "Dá sa tu vybaviť v podstate všetko, čo sa týka sociálneho poistenia, okrem odovzdania nejakej zdravotníckej agendy k invalidným dôchodkom a okrem spisovania žiadostí o dôchodok. Avšak aj to vieme zariadiť spôsobom, že naši zamestnanci zarezervujú termín na spísanie žiadosti v príslušnej pobočke," doplnila. Špecializované agendy bude naďalej vybavovať sieť 36 pobočiek a 45 pracovísk SP v jednotlivých regiónoch Slovenska.