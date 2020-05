Sociálne: SP sa ohradzuje voči tvrdeniu, že bojkotuje výplatu dávok

Bratislava 11. mája (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) sa ohradzuje voči medializovaným vyjadreniam niektorých politikov, že bojkotuje výplatu nemocenských dávok v čase koronakrízy. Takisto odmieta stotožnenie jej činnosti s údajne meškajúcou štátnou finančnou pomocou pre firmy a živnostníkov. SP nevypláca žiadnu finančnú pomoc pre podnikateľov, je to agenda iných inštitúcií. Uviedol to hovorca SP Peter Višváder.



Pri výplate pandemických a nepandemických nemocenských dávok (OČR, PN) podľa neho Sociálna poisťovňa prekonala dlhodobé historické maximá. Za marec 2020 prijala 378.000 žiadostí o nemocenské dávky, z ktorých doteraz vyplatila už 341.000. Ďalších 4500 dávok je spracovaných a na účty poistencov ich zašle 15. mája 2020 a k rovnakému termínu vyplatí aj ďalších 17.500 dávok, ktoré aktuálne ešte spracúva. Všetky kompletné žiadosti o dávky za marec teda SP vyplatí v zákonnej lehote, teda do 60 dní.



Informoval, že za marec 2020 zostáva vyplatiť ešte 15.000 nemocenských dávok, ktorých žiadosti sú neúplné, za čo zodpovedajú žiadatelia a nie Sociálna poisťovňa. Pre jej pracovníkov je spracovanie týchto žiadostí práca navyše, pretože ich musia individuálne došetriť, čo je časovo a personálne náročný proces.



SP sa podľa Višvádera pri overovaní OČR taktiež stretáva s nezáujmom a neochotou zamestnávateľov potvrdzovať údaje o ich zamestnancoch.



Upozornil, že pri vyplácaní marcových nemocenských dávok Sociálna poisťovňa podala mimoriadny výkon, keď oproti bežným 190.000 nemocenským dávkam vyplatila do 7. mája celkovo 407.000 žiadostí (tento údaj zahŕňa už aj časť vyplatených aprílových žiadostí) a ďalších 22.000 dávok je pripravená odoslať k 15. máju 2020.



Podľa hovorcu SP sa to podarilo vďaka nasadeniu a ochote zamestnancov už druhý mesiac po sebe pracovať v nadčasoch a počas víkendov a sviatkov. Navyše, aj Sociálna poisťovňa je v súčasnosti personálne oslabená, pretože podobne ako je to na iných pracoviskách, aj jej chýba takmer 25 % jej zamestnancov, ktorí pre zatvorené školy a predškolské zariadenia zostávajú doma s deťmi.



Dodal, že Sociálna poisťovňa doteraz zvládla v čase trvajúcej koronakrízy spracovať viac ako dvojnásobné množstvo žiadostí, pričom sa opakovane menili legislatívne podmienky ich poskytovania. SP a jej pracovníci by preto zo strany verejnosti a politikov ocenili v tejto mimoriadnej situácii viac pochopenia pre ich vysoký výkon, ktorý za posledné týždne odvádzajú.