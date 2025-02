Tisíce vládnych zamestnancov v USA prichádzajú o miesta

Washington 14. februára (TASR) - Zamestnanci federálny úradov a agentúr v USA očakávajú v piatok ďalšiu vlnu prepúšťania, keďže prezident Donald Trump a jeho hlavný poradca Elon Musk sa snažia o rozsiahle zoštíhlenie administratívy. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tento týždeň boli zatiaľ prepustené tisíce pracovníkov vo viacerých vládnych agentúrach. Väčšina z nich bola stále v skúšobnej dobe, ktorá v prípade federálnych úradov zvyčajne trvá jeden rok.



Predstavitelia Úradu pre personálne záležitosti (OPM) uviedli, že v priebehu uplynulých dvoch rokov bolo prijatých asi 280.000 zamestnancov, pričom väčšina z nich je stále v skúšobnej dobe, takže je ľahšie ich prepustiť.



Muskovi asistenti vo štvrtok (13. 2.) dorazili do federálneho úradu pre výber daní. Najnovšie prepúšťanie sa týka aj ministerstva energetiky a úradu pre veteránov. V priebehu tohto týždňa už prišli o prácu zamestnanci v skúšobnej dobe na ministerstve školstva, úradu pre ochranu spotrebiteľa a úradu pre malé podniky. Aj americké veľvyslanectvá sa majú pripraviť na znižovanie počtu zamestnancov.



Podľa Trumpa je federálna vláda príliš nafúknutá a stojí príliš veľa peňazí. Federálna vláda má dlh vo výške približne 36 biliónov USD (34,65 bilióna eur) a minulý rok hospodárila s deficitom 1,8 bilióna USD. Sú preto potrebné reformy.



Trumpovi republikáni, ktorí majú väčšinu v oboch komorách Kongresu, tieto kroky vo veľkej miere podporujú, aj keď demokrati upozorňujú, že Trump zasahuje do ústavných právomocí zákonodarcov v súvislosti s federálnymi výdavkami.



Kritici spochybňujú tiež prístup Muska, najbohatšieho človeka na svete, ktorý získal mimoriadny vplyv v Trumpovej administratíve.



Škrty v Úrade pre ochranu spotrebiteľa pritom presiahli rámec zamestnancov v skúšobnej dobe, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť menované.



Niektorým federálnym pracovníkom zase ponúkli balík stimulov, aby dobrovoľne skončili. Do tohto programu sa prihlásilo približne 75.000 ľudí, uviedol Biely dom. To sa rovná 3 % civilnej pracovnej sily.



Trumpovi ľudia zmrazili tiež väčšinu zahraničnej pomoci USA a pokúsili sa takmer úplne zavrieť niektoré vládne agentúry, ako napríklad Agentúru pre medzinárodný rozvoj.



Odbory zastupujúce federálnych pracovníkov už podali žalobu na zablokovanie prepúšťania a jeden zo zväzov, Americká federácia vládnych pracovníkov, vo štvrtok uviedol, že bude bojovať proti hromadnému prepúšťaniu zamestnancov v skúšobnej dobe.



(1 EUR = 1,039 USD)