Technologický odborový zväz predstavuje návrhy na zlepšenie činnosti

Bratislava 21. júla (TASR) - Technologický odborový zväz (TOZ) predstavil legislatívne návrhy, ktorými reaguje na dlhodobé zlyhania vo vzťahu k odborovej činnosti v technologickom odvetví. Ide napríklad o úpravu financovania odborárskej činnosti či zvýšenú ochranu výkonného výboru odborov. Informoval o tom predseda TOZ Daniel Andráško.



„Zmeny zákona sú len začiatok. Pokiaľ nebudeme ako spoločnosť vyžadovať ich dôsledné uplatňovanie, zostanú len na papieri. Preto ideme s faktami von, transparentne, ale dôrazne,“ uviedol Andráško.



Zväz navrhuje, aby v prípade, že zamestnávateľ prepustí člena výboru odborov bez predchádzajúceho súhlasu, trval jeho pracovný pomer až do rozhodnutia súdu. Ide tak o reakciu na prípady zastrašovania odborárov, ktorých ochrana je v súčasnosti podľa neho len formálna. Upraviť by sa malo aj financovanie odborárskej činnosti. Ak nedôjde k dohode o uvoľnení zamestnanca na výkon odborovej práce, tak zamestnávateľ by mu mal preplatiť nevyčerpané hodiny vo výške priemernej hodinovej mzdy vrátane odvodov. Zabrániť by sa tým malo zneužívaniu nedohody ako nástroja na paralyzovanie odborov. Poslednou úpravou by malo byť určenie sociálneho fondu ako nástroja transparentnosti.



„Navrhujeme doplniť zákon o sociálnom fonde tak, aby v prípade, že medzi zamestnávateľom a odbormi nedôjde k dohode o čerpaní fondu, nebol tento fond daňovo uznateľným nákladom. Tým sa zabezpečí motivácia zamestnávateľa k dialógu,“ dodal TOZ.