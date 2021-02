Trh práce v USA má ďaleko k plnej zamestnanosti

Dallas 12. februára (TASR) - Americká ekonomika stále zápasí s pandémiou nového koronavírusu a trh práce má ďaleko k úplnej zamestnanosti. Uviedol to v piatok prezident Federálneho rezervného systému (Fed) v Dallase Robert Kaplan.



Podľa neho aj keď distribúcia vakcín proti novému koronavírusu môže zvýšiť mobilitu a ekonomický rast, zotavovanie na trhu práce môže byť v najbližších mesiacoch ešte pomalé, pretože vírus bude mať naďalej prevahu. „Stále sme dosť ďaleko od maximálnej zamestnanosti," povedal Kaplan.



Ľudia, ktorí sa vzdali hľadania zamestnania, vrátane žien, ktoré opustili zamestnanie, pretože sa museli postarať o deti, môžu potrebovať pomoc pri návrate na trh práce a odbornú prípravu na novú prácu.



Údaje zverejnené minulý týždeň ukázali, že oživenie amerického trhu práce sa v januári a v decembri zastavilo. Prezident Joe Biden presadzuje vládny plán pomoci vo výške 1,9 bilióna USD (1,57 bilióna eur) na podporu ekonomiky. Tento plán vyvolal diskusiu medzi analytikmi z celého politického spektra o tom, či by pomoc mohla spôsobiť prehriatie ekonomiky a naštartovať infláciu.



Kaplan pripustil, že ekonomika by mohla čeliť krátkodobým inflačným tlakom, keď sa znovu otvorí viac podnikov a pre problémy s dodávkami spôsobené pandémiou. No podľa neho nemožno jasne povedať, že cenový tlak bude pretrvávať, pretože technológia a globalizácia obmedzujú cenovú silu podnikov. „Myslím, že budeme musieť sledovať, ako sa to bude vyvíjať,“ dodal.



(1 EUR = 1,2108 USD)