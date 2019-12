Trinásty plat dostane 18 percent zamestnancov

Bratislava 2. decembra (TASR) - Trinásty plat dostane 18 % zamestnancov. Oproti vlaňajšku ide len o mierny nárast. Ukazuje to analýza portálu Platy.sk, ktorý patrí do spoločnosti Profesia. Podľa portálu malo vlani tento benefit k dispozícii 17 % pracovníkov na Slovensku.



"Analýza ukazuje, že v našich končinách sú rozšírenejšie skôr odmeny. Tie má k dispozícii 28 % zamestnancov. Priemerná výška odmien predstavuje 1017 eur v hrubom," uvádza Nikola Richterová z Profesie.



Odmeny a 13. či 14. plat patria medzi najatraktívnejšie zamestnanecké benefity. Nie každý však vie, že medzi odmenami a platmi navyše sú rozdiely. Trinásty a štrnásty plat sú totiž nárokovateľné zložky mzdy. Sú dohodnuté v pracovnej či kolektívnej zmluve. V nej sa zamestnávateľ zaručuje, že ich vyplatí.



Vyplácanie odmien je na základe dobrovoľnosti. Často podľa toho, ako sa danému zamestnancovi či firme darilo v danom roku. V prípade, že firma mala za sebou náročné obdobie, zamestnanec nemá odmenu garantovanú.



Podľa údajov portálu je najvyšší podiel zamestnancov s 13. platom v súkromných zahraničných firmách. Ide o 27 %. Naopak, u súkromných domácich zamestnávateľoch vidno najnižší podiel. Mzdu navyše tu má k dispozícii iba 15 % zamestnancov. Za nimi nasledujú pracovníci štátnych a obecných firiem, kde je podiel 16 %.



Napriek tomu, že finančné zamestnanecké benefity patria medzi tie najatraktívnejšie, v ponukách na Profesia.sk ich nevidno až tak často. Ani v jednom prípade nešlo v roku 2019 o viac ako päť percent inzerátov, ktoré by obsahovali zmienku o 13. či 14. plate alebo koncoročných odmenách.



Pri 14. plate a koncoročných odmenách platí, že oproti minulým rokom vidno jemný nárast v podiele ponúk, v ktorých ich zamestnávatelia spomínajú.