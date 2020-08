V júli stúpla nezamestnanosť vo všetkých okresoch Košického kraja

Košice 21. augusta (TASR) – Nezamestnanosť stúpla v júli vo všetkých okresoch Košického kraja. Na úradoch práce pribudlo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ďalších 1716 uchádzačov o zamestnanie. Miera evidovanej nezamestnanosti v kraji stúpla z úrovne 9,93 percenta na 10,47 percenta. Vlani v rovnakom mesiaci dosahovala 7,65 percenta. Vyplýva to zo zverejnených údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR.



Ako pre TASR za ÚPSVaR potvrdila Jana Lukáčová, od začiatku pandémie evidujú spolu sedem nahlásených hromadných prepúšťaní. Najnovšie plánuje do 1. októbra prepustiť 20 zamestnancov firma z Michalovského okresu, ktorá sa zameriava na pátracie a bezpečnostné služby.



V medzimesačnom porovnaní najvýraznejšie vzrástla evidovaná nezamestnanosť v okresoch Trebišov, a to o 0,9 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 13,97 %. S nárastom o 0,76 p. b. nasleduje okres Košice-okolie, čo predstavuje 383 ľudí, a nezamestnanosť v okrese Košice II stúpla o 0,61 p. b. na hodnotu 6,95 %. Medziročne si najviac pohoršili okresy Košice-okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie za uplynulý mesiac v Košickom kraji dosiahol 39 676.



Miera evidovanej nezamestnanosti na celom Slovensku bola v júli 7,65 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla o 0,25 p. b. a medziročne bola vyššia o 2,68 p. b.